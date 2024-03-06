Google оснастит Pixel 9 более производительным чипом

Процессор Tensor G4, скорее всего, будет использоваться в смартфонах Pixel 9 и Pixel 9 Pro, которые компания Google представит в конце этого года, и хотя процессоры Google исторически показывали более низкие показатели производительности и эффективности по сравнению с конкурентами, предполагается, что грядущий чип получит несколько улучшений в данных направлениях. Согласно информации инсайдеров, новый процессор будет использовать технологию FOWLP в процессе производства — аналогичная технология задействована в Exynos 2400. Также сообщается, что Tensor G4 будет массово производиться по технологическому процессу Samsung в 4 нм. Это должно существенно повысить производительность и энергоэффективность процессора, но пока что это только предположения.

Специалисты объясняют, что технология FOWLP использует больше соединений ввода-вывода, чтобы электрические сигналы могли проходить через процессор быстрее и эффективнее. Этот тип упаковки процессора также помогает в тепловой прочности, позволяя системе на кристалле поддерживать более высокие уровни производительности в многопоточном режиме, поскольку его температура будет лучше контролироваться и рассеиваться. Сама Samsung утверждает на странице продукта Exynos 2400, что эта технология позволяет достичь повышения производительности на 8 процентов (исключительно в области многопоточных нагрузок), так что в конечном итоге новый процессор компании Google должен стать более мощным.