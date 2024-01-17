Google отказалась от партнёрства с Samsung

Google, по информации инсайдеров, неожиданно сменила стратегию по производству следующего поколения процессоров Tensor, отдалившись от Samsung. Информация поступила от информационного издания Taiwan Economic Daily, которое сообщает, что Google решила искать альтернативного поставщика полупроводников для своей линейки чипов и обратилась к тайваньским компаниям. Некоторые из них уже получили часть заказов от компании Google и приступили к производству. Более того, инсайдеры заявили, что Google уже вложила средства в производственные объекты KYEC на Тайване, чтобы помочь в процессе производства и обеспечить устойчивое снабжение компонентов для будущих флагманов компании. Стоит напомнить, что ранее Samsung Foundry была единственным поставщиком чипов Tensor для Google.

Однако в прошлом году появились слухи о том, что Google может перейти к TSMC для производства следующего поколения Tensor. Также ожидается, что Google воспользуется услугами компании KYEC для производства собственных чипов искусственного интеллекта, поскольку компания стремится занять приличную нишу в данном вопросе, а для этого нужна стабильная линейка производства. Но вместо того, чтобы выбирать традиционный путь с компанией TSMC, Google решила выбрать относительно малоизвестного производителя. Это позволит получить более доступную продукцию, потому что у TSMC заказов и так слишком много, так что компания завышает цены на готовые чипы для клиентов.