Google отказалась от релиза Pixelbook

Некоторое время назад на просторах интернета появился слух о том, что компания Google разрабатывает свой собственный ноутбук Pixelbook, который должны выпустить в 2023 году. Вскоре после этого сама компания намекнула, что она на самом деле работает в этом направлении, и пользователи даже обрадовались, ведь в целом фирменные продукты производителя выглядят более или менее достойными. К сожалению, теперь оказалось, что от планов по релизу Pixelbook в 2023 году производитель отказался по целому ряду причин. Основная причина отмены релиза в том, что устройство банально не готово к запуску на широкую аудиторию — аппаратная составляющая устройства не может конкурировать с другими гаджетами на рынке, а это очень важно для покупателя.

Соответственно, производитель принял решение отказаться от запуска Pixelbook, так как это новая ниша для компании и на релизе всё должно быть идеально. Если производитель не сможет выпустить качественный продукт сразу, то покупатели просто в следующей инкарнации ноутбука уже не будут готовы платить свои деньги и очень осторожно подойдут к вопросу приобретения устройства от этой компании. А так как фирменный процессор Google под названием Tensor пока что не готов конкурировать с другими процессорами на рынке, добиться желаемого результата пока что невозможно. Это грустные новости, так как многие ожидали появления нового игрока на рынке ноутбуков, а теперь этого придётся ждать как минимум до 2024 года в лучшем случае.