Google отказалась от участия в CES 2022

Отказ Google особенно примечателен не только с учетом её положения в отрасли, но и с учетом суммы денег, вложенных в мероприятие в последние годы. В настоящее время Ассоциация потребительских технологий, организация, ежегодно собирающая выставку CES, все еще планирует продвигать шоу. «Выставка CES 2022 будет лично проходить 5-8 января в Лас-Вегасе с соблюдением строгих мер безопасности, и наш цифровой доступ также доступен для людей, которые не хотят или не могут ехать в Лас-Вегас», — сообщил представитель организации информационному изданию Engadget. «Наша миссия по-прежнему состоит в том, чтобы объединить индустрию и дать тем, кто не может присутствовать лично, возможность испытать магию CES в цифровом формате». Видимо, ждать нормальную выставку придётся ещё как минимум год.