Google отказалась от участия в CES 2022

Вслед за Lenovo и Intel, компания Google стала последней крупной компанией, которая объявила, что не будет присутствовать на выставке CES 2022. «После тщательного рассмотрения мы решили воздержаться от присутствия на выставке CES 2022. Мы внимательно следили за развитием варианта вируса Omicron и решили, что участие в выставке — не лучший выбор для здоровья и безопасности наших команд», — сообщили информационному изданию TechCrunch в компании Google. В середине четверга казалось лишь вопросом времени, когда Google решит свести к минимуму свое физическое присутствие на мероприятии. Ранее в тот же день другая дочерняя компания Alphabet, Waymo, объявила, что приняла решение не посещать выставку лично.

Отказ Google особенно примечателен не только с учетом её положения в отрасли, но и с учетом суммы денег, вложенных в мероприятие в последние годы. В настоящее время Ассоциация потребительских технологий, организация, ежегодно собирающая выставку CES, все еще планирует продвигать шоу. «Выставка CES 2022 будет лично проходить 5-8 января в Лас-Вегасе с соблюдением строгих мер безопасности, и наш цифровой доступ также доступен для людей, которые не хотят или не могут ехать в Лас-Вегас», — сообщил представитель организации информационному изданию Engadget. «Наша миссия по-прежнему состоит в том, чтобы объединить индустрию и дать тем, кто не может присутствовать лично, возможность испытать магию CES в цифровом формате». Видимо, ждать нормальную выставку придётся ещё как минимум год.