Google отложила складной смартфон на 2023 год

Янг подкрепил эти утверждения в твите, заявив, что он слышал «из нескольких источников в цепочке поставок, что запуск складного устройства Google был отложен до следующей весны», но не назвал причину. Прошлые утечки указывают на то, что Google экспериментирует с двумя дизайнами устройства, которые называются «Passport» и «Jumbojack». В то время как «Jumbojack» складывается горизонтально, как Samsung Galaxy Z Fold, «Passport» складывается вертикально, как Samsung Galaxy Z Flip. Как отмечает The Elec, складное устройство может поставляться с дисплеями от Samsung, причем версия Passport имеет 7,57-дюймовый дисплей внутри и 5,78-дюймовый экран снаружи. Теперь, когда Google сосредоточился на выпуске долгожданных Pixel Watch и Pixel 7, кажется еще более маловероятным, что Google решит показать складной телефон на мероприятии Pixel этой осенью.