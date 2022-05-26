Google отложила складной смартфон на 2023 год

Хотя долгожданные Pixel Watch наконец-то официально анонсировали, до сих пор нет никаких признаков таинственного складного телефона Google — и мы, вероятно, не увидим его еще год. Согласно сообщениям корейского отраслевого инсайдера The Elec и аналитика цепочки поставок Росса Янга (издание Android Central), выпуск складного телефона Google, по слухам, отложен до следующей весны. Первоначально ожидалось, что Google представит устройство в 2021 году, но этот прогноз был перенесен на четвертый квартал 2022 года. Эта последняя задержка может объяснить, почему мы не видели устройство на Google I/O в начале этого месяца вместе с краткой рекламой будущего планшета Pixel. Как сообщается, источники, знакомые с ситуацией, сообщили The Elec, что дата выпуска телефона была отложена просто потому, что он еще не закончен.

Янг подкрепил эти утверждения в твите, заявив, что он слышал «из нескольких источников в цепочке поставок, что запуск складного устройства Google был отложен до следующей весны», но не назвал причину. Прошлые утечки указывают на то, что Google экспериментирует с двумя дизайнами устройства, которые называются «Passport» и «Jumbojack». В то время как «Jumbojack» складывается горизонтально, как Samsung Galaxy Z Fold, «Passport» складывается вертикально, как Samsung Galaxy Z Flip. Как отмечает The Elec, складное устройство может поставляться с дисплеями от Samsung, причем версия Passport имеет 7,57-дюймовый дисплей внутри и 5,78-дюймовый экран снаружи. Теперь, когда Google сосредоточился на выпуске долгожданных Pixel Watch и Pixel 7, кажется еще более маловероятным, что Google решит показать складной телефон на мероприятии Pixel этой осенью.