Google подтверждает скорость 23 Вт на Pixel 6 Pro

Ранее в этом месяце мы наткнулись на отчет, в котором подробно описывалось довольно странное поведение при зарядке новой серии Google Pixel 6. В ходе тестирования выяснилось, что Pixel 6 Pro заряжается на 23 Вт, а не на предполагаемых 30 Вт. Google изначально не упоминает о скорости зарядки, просто говорит, что время зарядки достигается с помощью адаптера 30 Вт. Теперь Google выступил с официальным заявлением на своей странице сообщества Pixel, в котором подтверждается истинная скорость зарядки двух новых телефонов. Google также расширяет данные о зарядке аккумулятора, говоря, что оба устройства могут достичь 50% емкости за 30 минут зарядки с помощью официального зарядного устройства Pixel мощностью 30 Вт, которое продается отдельно от телефонов.