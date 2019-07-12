Google показала Pixel 4 и Pixel 4 XL

Компания Google поделилась официальными изображениями смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые, правда, ничего нового вам не покажут — это слитые фото, которые уже довольно давно гуляют по просторам интернета. Вероятно, сотрудники компании поняли, что вокруг их смартфона и так уже много шума и разногласий, а значит можно выпустить официальные фото и прекратить споры в интернете. Либо же компания изначально слила эти фото в сеть, чтобы посмотреть на реакцию пользователей, а потом решила «узаконить» рендеры. Пока что не совсем понятно, в чем существенные преимущества данного смартфона над конкурентами, ведь помимо странной камеры и большого подбородка ничего интересного мы не заметили. Будем ждать официального релиза.