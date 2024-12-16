Google полностью переделает процессор Pixel 10

Согласно последним данным от надёжных инсайдеров, компания Google планирует серьёзное обновление технических характеристик серии смартфонов Pixel 10. Например, компания намерена отказаться от сотрудничества с Samsung и перейти к партнёрству с TSMC, которая займётся массовым производством процессоров Tensor G5 по 3-нм техпроцессу. Также сообщается, что Google заменит модемы Samsung на разработки MediaTek, что, вероятно, повысит энергоэффективность будущей флагманской линейки. Стоит напомнить, что до серии Pixel 9 компания Google использовала исключительно производственные мощности Samsung и её 5G-модемы. Однако, по информации Android Authority, с выпуском Pixel 10 ситуация сильно поменяется по целому ряду причин.

Предполагается, что в новых моделях будет использоваться ещё не представленный модем T900 — этот же чип, скорее всего, будет применён в 3-нм процессорах от компании Xiaomi, которые выйдут в следующем году. Правда, на данный момент о модеме T900 известно не так уж много информации, но он, вероятно, основан на архитектуре MediaTek M85. Да и разрыв партнёрства с Samsung, вероятно, связан с проблемами перегрева, которые неоднократно отмечались в предыдущих устройствах серии Pixel. Google стремится решить эту проблему, внедряя более энергоэффективные решения, что вынуждает компанию отказаться от работы с Samsung, у которой просто нет более энергоэффективных решений на данный момент. Это весьма веская причина.