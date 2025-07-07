Google поставит в Pixel 10 Pro дисплей на 480 Гц

Чрезмерное использование смартфона, независимо от уровня яркости экрана, может привести к перенапряжению глаз, ухудшению зрения, головным болям и нарушению сна. Чтобы минимизировать эти риски, производители начали использовать дисплеи с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией) высокой частоты — такой подход действительно снижает нагрузку на глаза. Впервые такие панели Google применит в новых Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL — да, у компании до сих пор не было передовых дисплеем. Правда, по информации инсайдеров, грядущие Pixel 10 Pro и Pro XL оснащены экранами с частотой ШИМ на уровне 480 Гц — на самом деле это безумно мало по современным меркам. Для сравнения — у OnePlus 13 частота ШИМ составляет 2160 Гц, а HONOR Magic 7 Pro и вовсе предлагает панель с 4320 Гц. На этом фоне 480 Гц в новых Pixel выглядит скромно — особенно если учесть, что речь идёт о флагманах.

По данным отчёта, частота ШИМ ограничена из-за используемых драйверов экрана — у более дорогих и продвинутых панелей стоят отдельные контроллеры, способные работать на высоких частотах. Кроме того, производители могут регулировать ШИМ-пресеты на уровне прошивки. Часто выбор частоты — это компромисс между комфортом для глаз и другими характеристиками вроде точностью цветопередачи, градациями яркости, управлением контрастностью и гаммой. Чем выше частота ШИМ, тем меньше гибкости в этих аспектах, особенно на низких уровнях яркости. Да и стоит учитывать, что не все пользователи одинаково чувствительны к мерцанию экрана.
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