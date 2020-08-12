Google построить единую сеть для обнаружения землетрясений

Компания Google объявила, что будет строить самую большую в мире сеть для обнаружения землетрясении с помощью Android устройств.

Начиная с Калифорнии, компания Google сотрудничает с Геологической службой США и Управлением по чрезвычайным ситуациям в Калифорнии для отправки предупреждений о землетрясениях на устройства Android. Оповещение о землетрясении будет отображаться в виде полноэкранного уведомления и должно предоставить пользователям Android предупреждение за несколько секунд, чтобы они могли укрыться.

Поскольку установить наземные сети сейсмометров по всему миру невозможно, Google использует возможности платформы Android для обнаружения землетрясений. Крошечный акселерометр в смартфоне может обнаруживать сигналы, указывающие на надвигающееся землетрясение, и отправлять данные о местоположении и сигналы на сервер обнаружения землетрясений Google. Сервер объединит информацию с нескольких телефонов, чтобы определить, происходит ли землетрясение.
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