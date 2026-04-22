Ноутбук Lenovo ThinkPad X14 2026 оценили в 1390 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X14 2026, которая основана на чипах Intel Core Ultra 5 338H, Ultra X7 358H и Ultra X9 388H. Новинка также характеризуется 32 или 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами для стабильного охлаждения с мощностью до 45 Вт, слотом для второго SSD, 14-дюймовым экраном с разрешением 2.8K, переменной кадровой частотой от 30 Гц до 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, антибликовым покрытием и сертификацией TÜV о сниженном уровне синего света, батареей ёмкостью 74 Втч, ИК веб-камерой, стереодинамиками, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB-A 3.2 и разъемом HDMI 2.0, а также корпусом из углеродного волокна массой 1,2 кг и толщиной 15 мм. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1390 долларов.