Представлен игровой ноутбук MSI Cyborg 15

Компания MSI объявила о выпуске обновленных ноутбуков серии Cyborg 15 на базе чипов Intel Core 200H. В линейку вошли модели Cyborg 15 Max C2WG, Cyborg 15 C2WF и C2WE. Первая может похвастаться 10-ядерным процессором Intel Core 7 240H с тактовой частотой до 5,2 ГГц и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU с 8 ГБ памяти GDDR7 в максимальной конфигурации. Cyborg 15 C2WF и C2WE получили чипы Intel Core 7 240H и Core 5 210H, а также графические ускорители RTX 5060 и RTX 5050 Laptop GPU соответственно.

Новинки также характеризуются до 96 ГБ ОЗУ DDR5 в двух слотах, поддержкой накопителей NVMe PCIe Gen4 x4 (в старшей модели два слота M.2), 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, интерфейсом USB Type-C с поддержкой DisplayPort и обратной зарядки, портами USB Type-A, HDMI 2.1 и гигабитным Ethernet, двумя 2-Вт динамиками с поддержкой DTS Audio Processing и Hi-Res Audio, веб-камерой HD, батареей ёмкостью 60 Втч, комплектной зарядкой мощностью от 150 до 180 Вт, а также корпусом толщиной 21–22,9 мм. Цены на конфигурации пока не раскрываются.