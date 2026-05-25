Microsoft втиснула Copilot в Windows 11

Компания Microsoft продолжает экспериментировать с тем, как встроить Copilot в Windows 11, и компания, похоже, намерена сделать своего ИИ-помощника одной из центральных функций рабочего стола. Согласно данным инсайдеров, Copilot теперь может отображаться в виде боковой панели, возвращаясь к первоначальной концепции, которую Microsoft демонстрировала ещё в 2024 году. Изначально Copilot был представлен как отдельное приложение, однако позже его переработали в самостоятельное окно. Теперь Microsoft снова меняет подход и добавляет возможность закреплять Copilot сбоку экрана в виде панели, которая сдвигает остальные окна и интерфейсные элементы. Это сделано для повышения заметности функции и стимулирования пользователей активнее использовать её в своих задачах.

Новая боковая панель может располагаться как слева, так и справа, в зависимости от предпочтений пользователя, а интерфейс Windows 11 автоматически подстраивает размер и положение открытых приложений. При этом у пользователей остаётся возможность полностью убрать Copilot из системы. Один из способов предполагает изменение реестра Windows, где в ветке пользовательских политик Microsoft Windows создаётся отдельный раздел WindowsAI. Проблема в том, что обычному пользователю это всё слишком сложно и запутано — никто не будет этим заниматься, а техногики давно сидят на Linux. Соответственно, функция будет постепенно набирать обороты среди обывателей, что и нужно Microsoft.