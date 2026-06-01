Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Ultra

Когда-то Microsoft пришлось списать около 900 миллионов долларов, делая ставку на Arm-чип NVIDIA для своего первого флагманского портативного устройства — компьютера Surface. Но теперь компания снова возвращается к этой идее — Microsoft совместно с NVIDIA представила Surface Laptop Ultra — компьютер на базе нового Arm-процессора NVIDIA. Пока о 15-дюймовом Surface Laptop Ultra известно не всё — финальные характеристики и цена пока не раскрываются. Однако Microsoft заявляет, что это самый мощный Surface за всю историю. В основе устройства лежит новый суперпроцессор RTX Spark от NVIDIA. По сути, это тот же чип, который уже используется в мини-ПК DGX Spark для разработчиков ИИ, но теперь адаптированный для работы в Windows 11. Он включает до 20 ядер CPU, 6144 ядра CUDA и до 128 ГБ объединённой памяти.

При этом некоторые версии могут поставляться всего с 16 ГБ памяти, а NVIDIA отмечает, что линейка RTX Spark будет расширяться и охватывать разные ценовые сегменты. По производительности чип обеспечивает уровень графики примерно как у ноутбучной RTX 5070, до 1 петафлопса производительности для задач искусственного интеллекта и автономность для работы в течение целого дня. Сам Surface Laptop Ultra оснащен 15-дюймовым mini-LED сенсорным дисплеем с плотностью 262 пикселя на дюйм. Microsoft утверждает, что это самый яркий экран, который когда-либо использовался в Surface — пиковая яркость HDR достигает 2000 нит, что весьма неплохо для ноутбука.