Google представила Pixel 10a

Многочисленные утечки последних недель практически раскрыли все подробности о Pixel 10a ещё до анонса. А теперь Google официально представила новый бюджетный смартфон линейки Pixel, сделав ставку на ёмкий аккумулятор, пусть и в несколько устаревшем форм-факторе, а также добавив ряд полезных функций на базе искусственного интеллекта. Pixel 10a получил полностью плоскую пластиковую заднюю панель, при этом модуль камеры расположен заподлицо с поверхностью корпуса. Спереди установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i и 6,3-дюймовый Full HD+ AMOLED-дисплей с разрешением 2424х1080 пикселей и переменной частотой обновления до 120 Гц. Корпус выполнен с использованием алюминиевой рамки, а габариты устройства составляют ничем не отличаются от предшественника.

Дизайн предусматривает довольно толстые рамки вокруг экрана, на задней панели размещена горизонтальная площадка с двойной камерой, клавиша регулировки громкости по-прежнему находится ниже кнопки питания, а антенные линии заметны при взгляде сбоку. В основе устройства лежит процессор Tensor G4 в паре с сопроцессором безопасности Titan M2. При этом Pixel 10a оснащён 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя в базовой версии. Примечательно, что Pixel 9a также использовал Tensor G4, но с более низкой тактовой частотой. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп, основной модуль на задней панели включает 48-мегапиксельный сенсор и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.