Google представила Wear OS 4 с очень важной функцией…

Хотя программное обеспечение позволяет полностью сохранить ваши настройки и предпочтения, некоторые вещи, такие как сторонние циферблаты и расположение иконок в списке приложений, теряются в процессе и требуют повторной настройки. Однако в бета-версии One UI Watch 5 это больше не требуется — при запуске процесса передачи данных на новый смартфон вам будет предложено установить, совпадает ли учётная запись Google на ваших часах с учётной записью на новом смартфоне. Важно отметить, что эта функциональность была протестирована на Galaxy Watch5, поэтому устройства, работающие на чистом Wear OS 4, могут её не получить. Тем не менее, инсайдеры заявляют, что это базовая функциональность, так что она будет доступна на всех устройствах под управлением данной операционной системы.