Google представила Wear OS 4 с очень важной функцией

Недавно компания Google выпустила бета-версию своего программного обеспечения Wear OS 4, и Samsung быстро интегрировала свою бета-версию прошивки One UI 5 Watch на базе данной операционной системы в серии умных часов Galaxy Watch4 и Watch5, чтобы пользователи могли ознакомиться с изменениями перед окончательным выпуском программного обеспечения для массового использования. И одним из самых интересных изменений в Wear OS 4 является возможность сменить смартфон, не сбрасывая настройки на часах. Текущая версия Wear OS 3.5 и соответствующая версия One UI Watch 4.5 от Samsung заставляют вас сбрасывать настройки умных часов при каждой смене смартфона, что довольно раздражает.

Хотя программное обеспечение позволяет полностью сохранить ваши настройки и предпочтения, некоторые вещи, такие как сторонние циферблаты и расположение иконок в списке приложений, теряются в процессе и требуют повторной настройки. Однако в бета-версии One UI Watch 5 это больше не требуется — при запуске процесса передачи данных на новый смартфон вам будет предложено установить, совпадает ли учётная запись Google на ваших часах с учётной записью на новом смартфоне. Важно отметить, что эта функциональность была протестирована на Galaxy Watch5, поэтому устройства, работающие на чистом Wear OS 4, могут её не получить. Тем не менее, инсайдеры заявляют, что это базовая функциональность, так что она будет доступна на всех устройствах под управлением данной операционной системы.