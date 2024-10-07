Google представила систему защиты смартфона от кражи

Сегодня появилась информация о том, что компания Google начала развёртывание обновления для некоторых Android-устройств, добавляя функции «противоугонной» защиты — речь про технологии Theft Detection Lock, Offline Device Lock и Remote Lock. Последняя функция не является новинкой — многие пользователи Android уже ею пользуются на протяжении достаточно длительного времени. А вот Theft Detection Lock и Offline Device Lock — совершенно новые функции, о которых компания рассказала в мае текущего года. И эти нововведения, теоретически, существенно повышают уровень безопасности данных. Theft Detection Lock является самой продвинутой фишкой — эта функция использует искусственный интеллект и сенсоры устройства для распознавания типичных движений, связанных с кражей.

Например, если кто-то вырвет смартфон из вашей руки и начнёт убегать, система это распознает. Она также может определять движения, связанные с поездкой на велосипеде или автомобиле. В результате определения аномальных действий смартфон автоматически заблокируется и ограничит доступ ко всем приложениям и данным. Функция Offline Device Lock блокирует устройство, если злоумышленник пытается отключить его от сети на продолжительное время, а Remote Lock позволяет удалённо заблокировать смартфон, используя только номер телефона, если функция Find My Device отключена или пользователь не может войти в свой аккаунт Google для самостоятельной блокировки. Довольно интересные апдейты.