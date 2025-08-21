Google представила умные часы Pixel Watch 4

Компания Google объявила о выпуске умных часов Pixel Watch 4, которые, среди прочего, получили обновленный дизайн. Новинку оснастили 41-мм и 45-мм корпусами из алюминия аэрокосмического класса, физически изогнутым экраном Actua 360 с уменьшенными рамками и пиковой яркостью 3000 нит, аккумулятором с автономностью до 30 и до 40 часов соответственно, однокристальной системой Snapdragon W5 Gen 2, новым сопроцессором с поддержкой машинного обучения, защитное стекло Gorilla Glass, водонепроницаемостью до 50 метров, поддержку автономной спутниковой связи, датчиком температуры кожи двухчастотным модулем GPS, множеством спортивных режимов, персональным ИИ-тренером по здоровью на базе Gemini и функцией жеста «поднять и поговорить» для доступа к Gemini. Часы появятся в продаже 9 октября по цене в 350 и 400 долларов за версии с Wi-Fi. Варианты с поддержкой LTE обойдутся в 450 и 500 долларов соответственно.