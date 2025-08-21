Google представила умные часы Pixel Watch 4

Компания Google объявила о выпуске умных часов Pixel Watch 4, которые, среди прочего, получили обновленный дизайн. Новинку оснастили 41-мм и 45-мм корпусами из алюминия аэрокосмического класса, физически изогнутым экраном Actua 360 с уменьшенными рамками и пиковой яркостью 3000 нит, аккумулятором с автономностью до 30 и до 40 часов соответственно, однокристальной системой Snapdragon W5 Gen 2, новым сопроцессором с поддержкой машинного обучения, защитное стекло Gorilla Glass, водонепроницаемостью до 50 метров, поддержку автономной спутниковой связи, датчиком температуры кожи двухчастотным модулем GPS, множеством спортивных режимов, персональным ИИ-тренером по здоровью на базе Gemini и функцией жеста «поднять и поговорить» для доступа к Gemini. Часы появятся в продаже 9 октября по цене в 350 и 400 долларов за версии с Wi-Fi. Варианты с поддержкой LTE обойдутся в 450 и 500 долларов соответственно.

Часы Casio Edifice EFR-S108DE оценили в 140 евро …
Компания Casio представила серию часов Edifice EFR-S108DE, в которую вошли модели 2AV, 3AV и 8AV. Новинки…
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 оценили в 4290 рублей …
Отечественные ритейлеры начали российские продажи представленного вчера в Китае фитнес-браслета Xiaomi Sm…
Часы TECNO Watch 3 Active оценили в 4 тысячи рублей …
Компания TECNO выпустила на российский рынок умные часы Watch 3 Active, которые обойдутся в 4 тысячи рубл…
Часы Google Pixel Watch 4 показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смарт-часов Google Pixel Watch …
Представлены часы Xiaomi Watch S4 41 mm…
Компания Xiaomi объявила о выпуске компактных часов Watch S4 41 mm, который получили компактный 41-мм кор…
Часы OnePlus Watch 3 43 mm готовы к выходу …
Компания OnePlus объявила, что международный релиз умных часов OnePlus Watch 3 43 mm состоится 8 июля вме…
Часы Polar Grit X2 оценили в 480 евро…
Компания Polar представила умные часы Grit X2, которые ориентированы на спортсменов и любителей активного…
Представлены металлические часы Casio G-Shock GMC-B2100Y-1A…
Компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов моделью G-Shock GMC-B2100Y-1A, которая может похвас…
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor