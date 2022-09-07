Google представит Pixel 7 уже 6 октября

Сегодня утром компания Google объявил, что собирается провести мероприятие с анонсом устройств Pixel в четверг, 6 октября. Мы уже знаем, что Google анонсировала серию смартфонов Pixel 7 еще во время I/O 2022, и предстоящее мероприятие, скорее всего, будет полным запуском двух продуктов, включая цены, функции и доступность. Слоган мероприятия гласит: «Этой осенью все соберется вместе», и можно с уверенностью сказать, что мы также увидим Pixel Watch. На этот раз 6 октября в 10:00 по восточному времени для тех, кто онлайн, состоится прямая трансляция, однако Google также лично проводит мероприятие по запуску Pixel 7 в Бруклине. Это первое физическое появление Google после двух лет виртуальных анонсов. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, вы можете просто перейти на официальный сайт и там будет стрим с YouTube.

Тизерное видео для мероприятия 6 октября циклически рассказывает о грядущих Pixel 7, носимых устройствах и Pixel Buds Pro. Мы уже много знаем о Pixel 7 и Pixel 7 Pro, включая аппаратное обеспечение, но, как всегда, все сводится к более мелким деталям, которые обычно упускаются из виду при утечке данных от инсайдеров, которые знают лишь общие характеристики, дизайн или цены. Стоит понимать, что Google активно работает над тем, чтобы сделать свой смартфон не нишевым устройством, а вполне популярной моделью для всех и каждого. И в этом плане новый флагман должен предоставить нечто большее, чем просто высокое качество фотографий.
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