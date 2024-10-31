Google представит смартфон Pixel 9a в начале 2025 года

Компания Google, возможно, выпустит свой новый доступный смартфон Pixel 9a уже в марте 2025 года, но подробные характеристики нового смартфона уже появились в сети, так что пользователи, которые хотят получить доступ к устройству в будущем, уже сейчас могут оценить потенциальные возможности новинки. Например, по данным Android Headlines, смартфон нового поколения получит большой 6,3-дюймовый дисплей, такой же, как у флагманов Pixel 9 и Pixel 9 Pro, что уже сама по себе является очень хорошей новостью. Также инсайдеры уверены, что Pixel 9a оснастят новейшим чипом Tensor G4, который будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ или 256 ГБ. Есть и информация о том, что батарея устройства получит объём в 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 18 Вт и беспроводной на 7,5 Вт.

То есть назвать гаджет быстрым в плане зарядки будет довольно проблематично по целому ряду факторов. При этом основная камера смартфона, по слухам, получит 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX787, такой же, как в модели Pixel 9 Pro Fold. Также будут установлены 13-мегапиксельная ультраширокая камера и фронтальная камера на 13 Мп, расположенная в отверстии экрана. В конечном итоге это достаточно стандартная конфигурация системы камер и ожидать каких-то действительно заметных изменений по качеству съёмки точно не стоит. Другое дело, что Google Pixel 9a будет стоить около 499 долларов, то есть будет очень доступное решение по современным меркам.
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