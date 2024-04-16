Google представит в октябре Pixel 9 Pro Fold

Похоже, компания Google активно работает над тем, чтобы изменить восприятие своих новых устройств в области складных смартфонов — в умах пользователей компания выпускает простые гаджеты без изюминки и с достаточно низкой производительностью, что сильно вредит продажам. Многие пользователи после прошлогоднего Pixel Fold ожидали релиза следующего поколения складных смартфонов бренда в лице смартфона Pixel Fold 2, но новинку так и не представили официально. Теперь же западные специалисты заявляют, что устройство получило совершенно новое название и теперь будет продаваться под именем Pixel 9 Pro Fold.

Более того, новое устройство поискового гиганта может быть представлено на ежегодном событии Google по аппаратному обеспечению, которое проходит в октябре. Следовательно, в октябре Google, возможно, представит не два, как обычно, а четыре смартфона в рамках своего ключевого мероприятия. Речь идёт о классических флагманских смартфонах Pixel 9 и Pixel 9 Pro, , а также об увеличенной версии под названием Pixel 9 Pro XL и складной модели Pixel 9 Pro Fold. Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL считаются преемниками Pixel 8 и Pixel 8 Pro соответственно, в то время как Pixel 9 Pro будет улучшенной версией оригинального гаджета с множеством тонкостей в области камеры. И все эти устройства будут оснащены процессором Tensor G4, который должен обеспечить приличную производительность в играх и приложениях, особенно в области искусственного интеллекта. Но пока что это лишь слухи.
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