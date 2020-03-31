Google прекращает продажи Pixel 3 XL и Pixel 3

В официальном онлайн-магазине Google больше нет смартфонов Pixel 3 XL и Pixel 3 – только новые Pixel 4 и 4 XL, а также доступные Pixel 3a и 3a XL. Представитель поискового гиганта объявил, что они распродали все старые флагманы и новых поступлений не предвидится. Разумеется, в других магазинах аппарат будет доступен до тех пор, пока не опустеют складские запасы.

Напомним, что старшая модель оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с вырезом и разрешением 2960:1440 пикселей, младшая – 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160:1080 пикселей. Также новинки получили 12 Мп одинарную камеру с объективом диафрагмой F1,8, двойную фронтальную камеру с датчиками разрешением 8 Мп и диафрагмой F1,8 и F2,2, процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумуляторы на 2915 мАч и 3430 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а также ОС Android 10.