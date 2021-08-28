Google прекращает выпуск смартфона Pixel 5

Компания Google скоро выпустит свой новый флагман Pixel 6, а также модель Pixel 6 Pro, в связи с этим производитель принял решение прекратить выпуск смартфона Pixel 5. Информация была подтверждена компанией. На данный момент модель Pixel 5 все еще есть продаже, как и смартфон Pixel 4a (5G). Это решение приведет и к прекращению выпуска модели Google Pixel 4a (5G).

Напомним, что Google Pixel 6 и Pro версия дебютируют в конце этого года. Смартфон получит свежий обновленный дизайн, ОС Android 12, новый процессор Tensor, улучшенную заднюю камеру и многое другое. Ожидаемая стоимость смартфонов превысит 1000 долларов.
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