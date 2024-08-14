Google прекратила продажи Pixel Fold

Вчера компания Google представила смартфоны линейки Pixel 9, а уже сегодня американский производитель прекратил продажи моделей Pixel 7, Pixel 7 Pro и первого поколения складного Pixel Fold. Стоит отметить, что Pixel 7a всё ещё в продаже за 500 долларов, как и прошлое поколение в лице Pixel 8 и Pixel 8 Pro. За них теперь просят 700 и 1000 долларов соответственно.

Напомним, что оригинальный Pixel Fold оснащается фирменной платформой Tensor G2, 7,6-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2208:1840 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1550 кд/м2, 5,8-дюймовым 120-Гц внешним OLED-дисплеем с разрешением 2092:1080 пикселей, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флэш-памяти, основной камерой c модулями разрешением 48 Мп, 10,8 Мп (сверхширик) и 10,8-Мп (5-кратный оптический зум), внешней и внутренней селфи-камерами на 9,5 Мп и 8 Мп соответственно, батареей ёмкостью 4821 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и поддержкой беспроводной зарядки.
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