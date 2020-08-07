Google прекратила выпуск смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL

После анонса смартфона Pixel 4a, компания решила прекратить выпуск моделей Pixel 4 и Pixel 4 XL. Устройства были выпущены еще в октябре 2019 года. На это может быть две причины, компания хочет продвигать новый смартфон Pixel 4a в качестве основного устройства. Второй причиной может стать запуск модели Pixel 5. Подтвердить информацию не удалось, компания Google не прокомментировала прекращение производства смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL продолжат получать техническую поддержку. Также компания планирует выпустить смартфон Pixel 4a 5G, возможно это произойдет вместе с анонсом Google Pixel 5.