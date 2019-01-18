Google приобретает технологию SmartWatch у Fossil на $40 млн

Google и Fossil Group заключили соглашение, в соответствии с которым первый приобретет интеллектуальную собственность на сумму 40 миллионов долларов США в связи с текущей технологией SmartWatch, которая разрабатывается Fossil Group. Разработки Fossil помогут Google соревноваться с Apple, Fitbit и Samsung на рынке носимых устройств.

Сделка может говорить о намерениях Google выпускать носимые устройства Pixel Watch. Помимо приобретения прав на интеллектуальную собственность для технологии Fossil SmartWatch, часть команды по исследованиям и разработкам Fossil Group присоединится к Google.