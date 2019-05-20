Google приостанавливает обновления ОС на устройствах Android от Huawei

Компания Google приостановила доступ устройствам Huawei к Android-приложениям, обновлениям ОС и безопасности через несколько дней после того, как в США был введен запрет, запрещающий ее компаниям работать с китайскими поставщиками оборудования.

Этот шаг может нанести удар по бизнесу Huawei за пределами Китая, поскольку технологический гигант сразу потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android. Также будущие телефоны Huawei не будут поставляться с популярными приложениями Google (например, Gmail, YouTube и Chrome), поскольку эти службы не подпадают под действие лицензии с открытым исходным кодом и требуют коммерческой лицензии с Google.

Huawei готовится к такому сценарию уже с 2012 года и начала разработку собственной ОС с помощью бывших инженеров Nokia после того, как США начали расследование в отношении Huawei и ZTE 7 лет назад.