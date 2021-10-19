Google произведет более 7 миллионов телефонов Pixel 6

Все это попытка извлечь выгоду из того факта, что Google является единственным производителем телефонов Android в США. Google также попытается занять часть рыночной доли, оставленную Huawei, покидая большинство международных рынков. Apple, Samsung и Xiaomi также находятся в поле зрения Google, поскольку компания стремится украсть у них часть рынка. Пользовательский набор микросхем Tensor также рассматривается как ключевое отличие. Помимо США, компания надеется укрепить свои позиции также в Европе и Японии. Сообщается, что Google планировал перенести производство Pixel 6 во Вьетнам, но пандемия остановила это, поэтому 6-серия будет производиться в Китае.