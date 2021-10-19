Google произведет более 7 миллионов телефонов Pixel 6

Google представит Pixel 6 и 6 Pro уже сегодня, компания верит в то, что новым моделям удастся захватить большую долю рынка, чем раньше. Поисковый гигант попросил своих поставщиков произвести более 7 миллионов единиц. Это вдвое больше, чем у Pixel в прошлом году. По данным IDC, общий объем поставок телефонов Google в 2020 году составил 3,7 миллиона. Это позволяет взглянуть на вещи в перспективе. Согласно прогнозам, даже Pixel 5a 5G , представленный ранее в этом году, превзойдет своих предшественников - поставщикам Google было поручено собрать 5 миллионов устройств.

Все это попытка извлечь выгоду из того факта, что Google является единственным производителем телефонов Android в США. Google также попытается занять часть рыночной доли, оставленную Huawei, покидая большинство международных рынков. Apple, Samsung и Xiaomi также находятся в поле зрения Google, поскольку компания стремится украсть у них часть рынка. Пользовательский набор микросхем Tensor также рассматривается как ключевое отличие. Помимо США, компания надеется укрепить свои позиции также в Европе и Японии. Сообщается, что Google планировал перенести производство Pixel 6 во Вьетнам, но пандемия остановила это, поэтому 6-серия будет производиться в Китае.
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