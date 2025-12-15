Google решила сделать Tensor G6 очень мощным

Процессор Google Tensor G5 вызвал в сети противоречивую реакцию — он справляется со своими задачами, но делает это не очень хорошо на фоне большинства конкурентов из флагманского сегмента. Например, на его фоне процессор MediaTek Dimensity 9500 выглядит куда интереснее, предоставляя пользователям действительно высокую мощность. В тестах производительности он уверенно обходит Tensor G5, во многом благодаря рискованным архитектурным решениям и готовности производителя экспериментировать. И похоже, что эта склонность Dimensity 9500 к смелым шагам начинает влиять и на команду Google, занимающуюся разработкой процессоров Tensor. Ожидается, что будущий Tensor G6 заимствует сразу две ключевые идеи у Dimensity 9500, что может заметно изменить подход компании к собственным решениям.

Например, производитель хочет отказаться от использования энергоэффективных ядер, сделав ставку на производительные. Это интересное решение, которое ранее уже использовалось крупными производителями чипов, но стоит сказать, что обычно эксплуатация только мощных ядер приводит к быстрой разрядке аккумуляторной батареи и повышенной температуре корпуса. Конечно, это можно решить при помощи кремниевых батарей и каких-то продвинутых систем охлаждения, но пока что резкий переход Google на новую архитектуру выглядит слишком уж рисковым шагом. Будет интересно посмотреть на финальный результат, особенно в реальных сценариях эксплуатации устройства.
