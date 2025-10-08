Официально: смартфоны Realme 15 5G готовы к выходу в России

Компания Realme объявила, что российский релиз смартфонов серии Realme 15 состоится 21 октября. Пользователи смогут выбирать из моделей Realme 15 Pro 5G, Realme 15 5G и Realme 15T. Цены и конфигурации станут известны позже.

Напомним, что Realme 15 5G оснащается 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300+ с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615, 6,8-дюймовым экраном OLED HyperGlow 4D Curve+ с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп (сенсором Sony IMX882 и оптическая стабилизация), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,66 мм и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой UI 6.0.
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
