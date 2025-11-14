OnePlus 15 оценили в 49 тысяч рублей

Вчера была представлена глобальная версия смартфона OnePlus 15, а уже сегодня флагман можно заказать в России. За новинку просят 49 и 56 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон имеет в оснащении 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2772:1272 пикселя, частотой обновления 165 Гц, рамками толщиной 1,15 мм, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, систему охлаждения Glacier Cooling System, сетевой игровой чип G2, основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим зумом), селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 7300 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.
