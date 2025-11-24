Red Magic 11 Air получит аккумулятор на 7000 мАч

Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Red Magic 11 Air, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,85-дюймового плоского дисплея с разрешением 1216p и частотой обновления изображения 120 Гц, аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, селфи-камеры на 16 Мп, сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп. Несмотря на говорящий нейминг Air, смартфон получит корпус солидной толщины 7,85 мм и массы в 207 граммов. Дата выхода и ориентировочная цена пока не раскрываются.

Напомним, что в октябре был выпущен смартфон Red Magic 11 Pro, который имеет в своем оснащении флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, систему охлаждения с вентилятором Yufeng 4.0 со скоростью вращения до 24 000 об/мин, ОЗУ стандарта LPDDR5T и флеш-память UFS 4.1 PRO, фирменный игровой чип Red Core R4, 6,85-дюймовый экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, 50-Мп сдвоенную тыльную камеру с OIS, подэкранную селфи-камеру, АКБ ёмкостью 7000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.