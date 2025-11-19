iPhone Air очень плохо продаётся в Китае

Первые отзывы намекали, что iPhone Air отлично стартовал в Китае — в значительной степени благодаря фактору новизны, Дело в том, что это первый eSIM-only смартфон Apple на рынке, где eSIM для смартфонов стали массово доступны лишь несколько недель назад. Однако новый отчёт опровергает этот оптимистичный сценарий, полностью игнорируя ультратонкую модель. Counterpoint Research опубликовала свежий анализ динамики продаж на китайском рынке смартфонов и отметила, что продажи смартфонов в стране выросли на 8 процентов в годовом сравнении в октябре. Основной драйвер — рост продаж iPhone на 37%, причём 80% из них пришлись на линейку iPhone 17.

В отчёте говорится, что базовый iPhone 17 показал самую высокую динамику продаж относительно серии iPhone 16, а версии Pro и Pro Max также демонстрируют сильные результаты. Для Apple это лучший старт декабрьского квартала — совокупные продажи значительно превысили предыдущий рекорд октября 2021 года. Каждый четвёртый проданный в Китае смартфон в октябре оказался iPhone — такой показатель ранее достигался лишь один раз, в 2022 году, когда конкурентов в премиум-сегменте было меньше. И при этом в отчёте ни разу не упоминается iPhone Air, что вызывает серьёзные сомнения относительно его продаж. Ещё в октябре Counterpoint Research отмечала, что на долю iPhone Air приходилось лишь 3 процента продаж Apple в Китае и США, тогда как у iPhone 16 Plus было 4 процента — уже тогда динамика выглядела предельно слабой.