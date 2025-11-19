iPhone Air очень плохо продаётся в Китае

В отчёте говорится, что базовый iPhone 17 показал самую высокую динамику продаж относительно серии iPhone 16, а версии Pro и Pro Max также демонстрируют сильные результаты. Для Apple это лучший старт декабрьского квартала — совокупные продажи значительно превысили предыдущий рекорд октября 2021 года. Каждый четвёртый проданный в Китае смартфон в октябре оказался iPhone — такой показатель ранее достигался лишь один раз, в 2022 году, когда конкурентов в премиум-сегменте было меньше. И при этом в отчёте ни разу не упоминается iPhone Air, что вызывает серьёзные сомнения относительно его продаж. Ещё в октябре Counterpoint Research отмечала, что на долю iPhone Air приходилось лишь 3 процента продаж Apple в Китае и США, тогда как у iPhone 16 Plus было 4 процента — уже тогда динамика выглядела предельно слабой.