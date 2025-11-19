iPhone Air очень плохо продаётся в Китае

Первые отзывы намекали, что iPhone Air отлично стартовал в Китае — в значительной степени благодаря фактору новизны, Дело в том, что это первый eSIM-only смартфон Apple на рынке, где eSIM для смартфонов стали массово доступны лишь несколько недель назад. Однако новый отчёт опровергает этот оптимистичный сценарий, полностью игнорируя ультратонкую модель. Counterpoint Research опубликовала свежий анализ динамики продаж на китайском рынке смартфонов и отметила, что продажи смартфонов в стране выросли на 8 процентов в годовом сравнении в октябре. Основной драйвер — рост продаж iPhone на 37%, причём 80% из них пришлись на линейку iPhone 17.

В отчёте говорится, что базовый iPhone 17 показал самую высокую динамику продаж относительно серии iPhone 16, а версии Pro и Pro Max также демонстрируют сильные результаты. Для Apple это лучший старт декабрьского квартала — совокупные продажи значительно превысили предыдущий рекорд октября 2021 года. Каждый четвёртый проданный в Китае смартфон в октябре оказался iPhone — такой показатель ранее достигался лишь один раз, в 2022 году, когда конкурентов в премиум-сегменте было меньше. И при этом в отчёте ни разу не упоминается iPhone Air, что вызывает серьёзные сомнения относительно его продаж. Ещё в октябре Counterpoint Research отмечала, что на долю iPhone Air приходилось лишь 3 процента продаж Apple в Китае и США, тогда как у iPhone 16 Plus было 4 процента — уже тогда динамика выглядела предельно слабой.
Samsung Galaxy S26 Edge показали на рендерах …
Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks поделились изображениями смартфона S…
Vivo представила стильный смартфон X300 Pro…
Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда бл…
Смартфон Sharp AQUOS sense10 оценен в 405 долларов …
Компания Sharp объявила о выпуске среднебюджетного смартфона AQUOS sense10, главной особенностью которого…
Samsung выпустит очень скромную партию Galaxy G Fold…
Компания Samsung намерена укрепить свои позиции на рынке складных устройств с помощью нового трикладного …
iPhone 20 получит уникальную систему камер…
Компания Apple, по слухам, собирается пропустить номер 19 в наименовании своих флагманов и сразу перейти …
Apple практически приостановила производство iPhone Air…
Всего через неделю после слухов о том, что Samsung якобы отменяет выпуск Galaxy S26 Edge из-за слабых про…
OnePlus 15 получит экран с ультратонкими рамками …
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 15, который будет представлен…
Huawei разработала ИИ-память для дата-центров…
По сообщениям китайских СМИ, Huawei разрабатывает новый тип памяти, ориентированный на задачи искусственн…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor