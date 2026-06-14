Смартфон Трампа оказался копией HTC U24 Pro

Ремонтники iFixit и NBC вскрыли Trump T1 и выяснили, какой на самом деле смартфон выступил его основой. Им оказался выпущенный два года назад HTC U24 Pro. По результатам исследования выяснилось, что устройства практически идентичны с точки зрения конструкции и комплектующих. Отличаются лишь производители чипов памяти (Micron и SK Hynix) и аккумуляторы (на 5000 мАч и 4600 мАч соответственно). При этом Trump T1 до сих пор не появился в продаже, а его немногочисленными владельцами стали лишь блогеры и журналисты.

Напомним, что HTC U24 Pro имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру на 50 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (2-кратный оптический зум) и 8 Мп (сверхширик), поддержку проводной, беспроводной и обратной зарядок мощностью 60 Вт, 15 Вт и 5 Вт соответственно.
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