Смартфон iQOO Z11 5G вышел в России

Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона iQOO Z11 5G, который оценен в 41, 47, 53 и 60 тысяч рублей за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Смартфон также оснащается аккумулятором ёмкостью 9020 мАч, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и ШИМ-диммированием с частотой 2160 Гц, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8500 и фирменным движком для оптимизации, системой жидкостного охлаждения, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по военным стандартам, инфракрасным портом и модулем NFC.