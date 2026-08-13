Google слегка прокачала наушники Pixel Buds Pro 2

Вчера компания Google провела презентацию, в рамках которой представила Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold, Pixel Watch 5 и Pixel Tag. Примечательно, что новых наушников Pixel Buds компания не выпустила, однако представила новый цвет для Pixel Buds Pro 2 — Olive. Он уже доступен для заказа в Google Store, как и другие расцветки, Pixel Buds Pro 2 сейчас можно купить за 189 долларов, хотя изначально компания продавала модель дороже, за 229 долларов. За исключением нового цвета, версия Pixel Buds Pro 2 в расцветке Olive ничем не отличается от остальных вариантов. При этом Google представила для наушников несколько новых программных функций. Главной из них стала Dynamic ANC — благодаря этой технологии Pixel Buds Pro 2 будут автоматически компенсировать небольшие изменения прилегания наушников, чтобы сохранять эффективное шумоподавление.

Также обновилась функция Live Translate. Теперь для активации режима прослушивания достаточно коснуться наушников, они поддерживают перевод более чем 70 языков в реальном времени, причём для этого больше не нужно прикасаться к смартфону. Пользователь также может говорить с собеседником на своём языке, а Pixel будет воспроизводить перевод на его языке. Настройки Pixel Buds Pro 2 теперь можно менять с помощью Gemini — например, достаточно сказать «Hey Google, увеличь громкость», чтобы увеличить уровень громкости проигрывания. Неплохой апгрейд, но, видимо, наушники компании не особо интересны.
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