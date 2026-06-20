Гарнитуру Lenovo Aurora GH15 оценили в 35 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью Aurora GH15, которая получила 40-миллиметровые динамические драйверы. Новинка также характеризуется складной конструкцией, чашками с RGB-подсветкой, микрофоном с регулировкой на 360 градусов, системой шумоподавления ENC для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, батареей ёмкостью 1000 мАч, подключением через Bluetooth, беспроводным подключением в режиме 2,4 ГГц через USB-адаптер или через адаптер с портом Type-C, подключением через провод в 3,5-мм аудиогнездо, прочным оголовьем из нержавеющей стали и амбушюрами из протеиновой кожи. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 35 долларов.