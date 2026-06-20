Гарнитуру Lenovo Aurora GH15 оценили в 35 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью Aurora GH15, которая получила 40-миллиметровые динамические драйверы. Новинка также характеризуется складной конструкцией, чашками с RGB-подсветкой, микрофоном с регулировкой на 360 градусов, системой шумоподавления ENC для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, батареей ёмкостью 1000 мАч, подключением через Bluetooth, беспроводным подключением в режиме 2,4 ГГц через USB-адаптер или через адаптер с портом Type-C, подключением через провод в 3,5-мм аудиогнездо, прочным оголовьем из нержавеющей стали и амбушюрами из протеиновой кожи. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 35 долларов.

Наушники Vivo TWS 5e готовы к выходу …
Компания Vivo объявила, что беспроводные наушники TWS 5e появятся в продаже на дебютном китайском рынке 2…
Наушники HONOR Earbuds Clip Pro оценили в 90 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске беспроводных наушников Earbuds Clip Pro, которые могут похвастаться кон…
Мирра Андреева выиграла Roland Garros и появилась на турнире…
Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису в пар…
Глобальную версию наушников OPPO Enco Air5 Pro оценили в 90 …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок беспроводные наушники Enco Air5 Pro, которые ранее уже были …
Lenovo представила недорогую гарнитуру EY130…
Компания Lenovo официально представила новую проводную игровую гарнитуру EY130 — модель стоит около 14 до…
Наушники Realme Buds Air8 Pro готовы к выходу …
Компания Realme объявила, что релиз беспроводных наушников Buds Air8 Pro состоится уже 22 мая в Индии. Пр…
Xiaomi представила беспроводные наушники Clip-on…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников своей первой открытой моделью в форм-факторе…
Представлена игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger 3…
Компания HP объявила о выпуске игровых гарнитур Cloud Stinger 3 и CloudX Stinger 3, которые могут похваст…
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключениемОбзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключением
Razer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПКRazer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПК
Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфоновОбзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
Обзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANCОбзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor