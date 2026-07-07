Наушники QCY C50i оценили в 25 долларов

Компания QCY пополнила ассортимент беспроводных наушников открытого типа моделью C50i, которая выполнена в форм-факторе клипс. Новинка характеризуется динамические SQ-излучателями, сертификацией аудио высокого разрешения Hi-Res Audio, поддержкой 360-градусного пространственного звучания, поддержкой технологии снижения утечки звука SoundLock, четырьмя микрофонами с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, функцией перевода речи, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 8 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса, серой, белой, голубой и розовой расцветками корпуса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 25 долларов.