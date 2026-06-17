Полноразмерные наушники Koss A/550 оценили в 305 долларов

Компания Koss объявила о выходе полноразмерных открытых наушников Koss A/550, которые получили фирменную систему динамических излучателей RLX44 с сопротивлением 54 Ом. Новинка также характеризуется многослойной поликарбонатной диафрагмой, прецизионно обработанным неодимовым магнитом, сверхлёгкой звуковой катушкой из алюминия с медным покрытием, усиленным 44-мм полимерным корпусом, диапазоном частот от 12 Гц до 22 000 Гц, конструкцией из нержавеющей стали, алюминия, мягкого велюра и элементами из прошитой веганской кожи, массой 287 граммов, магнитным креплением амбушюр, съёмной кабельной системой с разъёмом Mini XLR и комплектным плетёным кабелем с 3,5-мм гнездом и переходником на 6,3 мм. Цена наушников составляет 305 евро.

Беспроводные наушники OPPO Enco Air5 оценили в 30 долларов …
Компания OPPO объявила о выходе беспроводных наушников Enco Air5, которые базируются на 12-миллиметровых …
Наушники Edifier LolliClip SE оценили в 65 долларов …
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью LolliClip SE, которая получила креп…
Официально: OnePlus Nord CE6 готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что официальный релиз смартфонов Nord CE6 и Nord CE6 Lite состоится в Индии 7 …
Наушники Xiaomi Buds 6 оценили в 11 тысяч рублей …
Компания diHouse объявила о выпуске на российский рынок флагманских беспроводных наушников Xiaomi Buds 6,…
Наушники OPPO Enco Clip2 показали на пресс-рендере…
Компания OPPO опубликовала первые изображения и подробности о беспроводных наушниках Enco Clip2, которые …
Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds Ace 3…
Компания OnePlus объявила о выпуске беспроводных наушников Buds Ace 3, которые обойдутся в Китае в эквива…
Lenovo представила открытые наушники TA410…
Сегодня компания Lenovo представила новую пару доступных беспроводных наушников открытого типа — TA410. …
Глобальную версию наушников OPPO Enco Air5 Pro оценили в 90 …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок беспроводные наушники Enco Air5 Pro, которые ранее уже были …
Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраномОбзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном
Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы
Обзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушникиОбзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушники
Обзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENCОбзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENC
Обзор Hoco EQ27. Наушники TWS с ИИ-переводчикомОбзор Hoco EQ27. Наушники TWS с ИИ-переводчиком
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor