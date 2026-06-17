Полноразмерные наушники Koss A/550 оценили в 305 долларов

Компания Koss объявила о выходе полноразмерных открытых наушников Koss A/550, которые получили фирменную систему динамических излучателей RLX44 с сопротивлением 54 Ом. Новинка также характеризуется многослойной поликарбонатной диафрагмой, прецизионно обработанным неодимовым магнитом, сверхлёгкой звуковой катушкой из алюминия с медным покрытием, усиленным 44-мм полимерным корпусом, диапазоном частот от 12 Гц до 22 000 Гц, конструкцией из нержавеющей стали, алюминия, мягкого велюра и элементами из прошитой веганской кожи, массой 287 граммов, магнитным креплением амбушюр, съёмной кабельной системой с разъёмом Mini XLR и комплектным плетёным кабелем с 3,5-мм гнездом и переходником на 6,3 мм. Цена наушников составляет 305 евро.