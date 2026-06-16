Официально: наушники Vivo TWS 5 Pro готовы к выходу

Компания Vivo объявила, что 26 июня в Китае будут представлены беспроводные наушники TWS 5 Pro. Производитель подтвердил наличие внутриканальной конструкции, белой и черной расцветок, чипа Hi-Fi DAC для улучшения звучания и обработки аудиосигнала, системы интеллектуального шумоподавления на базе четырёх микрофонов и гибридной акустической архитектуры. Напомним, что прошлой осенью были представлены наушники Vivo TWS 5 с массой наушника 4,8 грамма, адаптивной системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью 60 дБ и сверхширокополосным шумоподавлением до 5500 Гц, ИИ-системой для шумоподавления во время голосовых вызовов, 11-мм динамическим драйвером с керамической вольфрамовой диафрагмой, поддержкой Hi-Res аудио, диапазоном частот от 16 Гц до 48 кГц, поддержкой Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков LDAC, AAC, SBC и LC3, временем автономной работы до 12 часов или до 48 часов с учетом зарядного футляра, а также защитой от влаги и пыли по стандарту IP54. Также была выпущена версия Hi-Fi с специальными звуковыми эффектами и поддержкой кодека LHDC 5.0.

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