Наушники Vivo TWS 5 Pro оценили в 145 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS 5 Pro, которая получила 11-миллиметровые динамические излучатели и сверхминиатюрные арматурные драйвера от Knowles в центре мембраны. Новинка характеризуется диапазоном частот от 16 Гц до 60 кГц, независимым Hi-Fi DAC-чипом с диапазоном до 113 дБ, уровнем гармонических искажений менее 0,0013%, поддержкой Wi-Fi с пропускной способностью до 4,6 Мбит/с для передачи аудио без потерь в формате 96 кГц/24 бит, системой активного шумоподавления с глубиной до 60 дБ и шириной до 5500 Гц, средним уровнем снижения фонового шума 28 дБ, четырьмя микрофонами с VPU-костным датчиком для шумоподавления во время голосовых вызовов с глубиной до 100 дБ, поддержкой технологии Super Clear Voice, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, возможностью одновременного сопряжения с тремя устройствами, поддержкой перевода в реальном времени, игровым режимом с задержкой до 42 мс, временем автономной работы до 11 или до 50 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (5 минут зарядки хватит на 2 часа работы). Цена наушников на дебютном китайском рынке составит эквивалент 145 долларов.