Sony представила наушники WH-1000X The ColleXion

Наушники Sony серии WH-1000X давно стали фактически синонимом активного шумоподавления, и всё началось с модели MDR-1000X, которой в этом году исполняется 10 лет. В честь юбилея Sony готовит новую флагманскую модель с довольно необычным названием. Устройство получило название Sony WH-1000X The ColleXion (произносится как «the collection») и занимает верхнюю позицию в линейке WH-1000X. Хотя модель во многом основана на WH-1000XM6 и использует часть тех же компонентов и функций, она получила ряд улучшений и более премиальную сборку. В конструкции используется синтетическая кожа на корпусах чашек, а амбушюры стали глубже и шире, плюс оголовье в этих наушниках крупнее для более комфортной посадки. Боковые элементы выполнены из нержавеющей стали, а металлические вставки продолжаются и в верхней части оголовья.

При этом Sony отказалась от складной конструкции — наушники больше не складываются, а только поворачиваются внутрь, как у WH-1000XM5. В комплект добавлен новый кейс со встроенной ручкой для переноски. Управление реализовано через три кнопки на левой чашке — питание, переключение режимов шумоподавления и новый переключатель пространственного звука. Также появилась поддержка режима 360 Upmix с профилями пространственного аудио для музыки, кино и игр. Внутри установлены те же 30-миллиметровые динамики, что и в XM6, но Sony применила новые драйверы, которые, по заявлению компании, улучшают бас, качество шумоподавления и общую детализацию звука.