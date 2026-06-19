Lenovo представила недорогую гарнитуру EY130

Компания Lenovo официально представила новую проводную игровую гарнитуру EY130 — модель стоит около 14 долларов. Но несмотря на бюджетное позиционирование, устройство получило несколько функций, которые обычно встречаются в более дорогих моделях. Например, в основе гарнитуры лежат 50-мм драйверы с композитной диафрагмой и двойной магнитной системой. Конструкция сочетает полиуретан и волокнистую бумагу, а диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 20 кГц. По словам Lenovo, звуковой профиль модели специально оптимизирован для шутеров от первого лица, что должно облегчить определение направления шагов и других игровых звуков.

Обработка виртуального объёмного звука 7.1 осуществляется встроенным акустическим процессором. Благодаря этому пользователям не потребуется устанавливать дополнительное программное обеспечение или фирменные драйверы для активации данной функции на компьютере. Для голосовой связи предусмотрен всенаправленный микрофон на гибкой штанге с чувствительностью -42 дБ — он поддерживает технологию шумоподавления ENC, которая помогает уменьшить влияние окружающих шумов во время общения. Внешне модель Lenovo EY130 выполнена в классическом игровом стиле — гарнитура получила полностью чёрный корпус с RGB-подсветкой на чашках. За свои деньги это действительно интересный вариант, тем более, что речь идёт о продукте крайне известного производителя, у которого с качеством сборки проблем нет.
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