Google собирает «лица» в крупных городах для новой функции Pixel 4

Google тестирует свою новую систему распознавания лиц в разных городах, обращаясь к людям и даря им подарочную карту Amazon или Starbucks за $ 5. Взамен случайным испытуемым предлагают сделать селфи с сильно замаскированного телефона, скорее всего, одной из новых моделей Pixel.

Например, инженер недавно наслаждался свежим воздухом Нью-Йорка, когда к нему подошли несколько парней с телефонами. Вспоминая об этом инциденте, он говорит, что «в конце концов один из них подошел ко мне и сказал что-то вроде:« Привет, я работаю в Google, и мы собираем данные, чтобы улучшить разблокировку телефона распознавания лица следующего поколения». Они вручили ему телефон в большом футляре и заставили его использовать фронтальную камеру, чтобы запечатлеть разные углы его лица.

Мы видели фотографии предполагаемых защитных пленок для экранов Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые показывают небольшой вертикальный овал с левой стороны верхней панели. Предположительно, именно здесь датчики распознавания лиц будут находиться на новых телефонах. Скорее всего, Google наделит новые пиксели надежной функцией распознавания лиц в 3D. Одним из способов достижения этого без использования сложного структурированного метода освещения, используемого Apple для Face ID на iPhone, было бы оснащение серии Pixel 4 камерой Time of Flight (ToF).