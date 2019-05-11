Google троллит Apple в рекламе Pixel 3a

На днях компания Google представила на конференции Google I/O 2019 смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL и сразу же начала рекламную кампанию. А это отличный повод подколоть конкурента.

Маркетинговая кампания «Made by Google» началась в поддержку режима Night Sight в камерах «пикселей». И новый рекламный баннер как раз демонстрирует его возможности. Сверху разместили снимок, сделанный на загадочный «Phone X» за 999 долларов, внизу — фото камеры Pixel 3a за 399 долларов.

Очевидно, что под этим «загадочным» телефоном скрывается один из iPhone, но вряд ли iPhone X. Дело в том, что несколько месяцев назад у Google уже была подобная реклама, но «героем» тогда был Pixel 3. Его тоже сравнивали с «Phone X», а внизу мелким шрифтом было указано, что снимок сделан на iPhone XS. Совпадает и его стоимость.

Кроме того, последний баннер разместили возле нового магазина Apple, который расположен в библиотеке Карнеги (Вашингтон). На ее ремонт потратили более 30 миллионов долларов.