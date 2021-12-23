Google удалила две функции из Pixel 6, чтобы устранить баги

Серия смартфонов Pixel 6 попадала в заголовки новостей с момента ее выпуска, и, к сожалению, не за достижение хороших результатов в тестах производительности или повседневном использовании. Ошибки со звуком и сотовой сетью были самой большой проблемой, с которой столкнулись пользователи Pixel 6, но главная проблема в том, что Google не смогла их исправить даже после пары обновлений. Менее двух недель назад Google выпустила крупное обновление для Pixel 6, которое должно было исправить множество проблем с телефоном. Хотя обновление действительно устранило некоторые проблемы, оно добавило новые.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Google решила отключить две функции приложения "Телефон", которые не будут работать должным образом после обновления: "Экран вызова" и "Удержание для меня". Первый позволит Google Assistant отвечать на неизвестные номера, а второй использует Google Assistant для ожидания на линии от имени вызывающего абонента, пока не появится доступ к разговору с реальным человеком, а не с роботом. Информационное издание Droid-life обнаружило на странице поддержки Google Phone сообщение, подтверждающее, что обе функции отключены до выпуска исправления, что может произойти не очень скоро. «В свете ошибки в декабрьском обновлении Android мы отключаем «Удержание для меня» и «Проверка звонков» на устройствах Pixel 6, работающих на декабрьской версии Android S QPR (например, SQ1D.211205.016.A4), пока мы не устраним основные проблемы».
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