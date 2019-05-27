Google удалила смартфоны Huawei со своих сайтов

Похоже, корпорация Google решительно настроена порвать сотрудничество с Huawei и начала удалять смартфоны китайского производителя со своих сайтов.

Итак, на сайте Android.com исчезли все упоминания о Huawei Mate X и P30 Pro. Раньше первый находился в категории «новейшие и лучшие телефоны» по соседству с Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G и Xiaomi Mi Mix 5G. А Huawei P30 Pro был в списке смартфонов с лучшими камерами.

Также «зачистке» подвергся Android Enterprise Recommended — список рекомендованных Android-устройств, которые полностью соответствуют требованиям Google и пользуются поддержкой компании. Раньше в этом «белом списке» было несколько моделей Huawei, в том числе семейства Huawei Mate 10 и Huawei P10. Сейчас не осталось ни одного гаджета китайского производителя.