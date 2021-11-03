Google выпускает инструмент калибровки отпечатков пальцев для Pixel 6

Google взяла идею от Apple, привязав считыватель отпечатков пальцев на Pixel 6 и 6 Pro к исходной материнской плате или, что более вероятно, к микросхеме безопасности Titan M2 на указанной материнской плате. Это означает, что если вы замените экран в неофициальной ремонтной мастерской, считыватель отпечатков пальцев придется удалить со старого экрана и поместить на новый, что может повредить его.

Новая функция получила название «Программное обеспечение для калибровки отпечатков пальцев», и это не просто приложение, это то, что вам нужно установить через Fastboot с помощью компьютера. Информационная кнопка рядом со ссылкой для установки дает краткое объяснение: «Установите программное обеспечение для калибровки сканера отпечатков пальцев под дисплеем. Это необходимо, если ваш дисплей заменен. Программное обеспечение поддерживает Pixel 6 и Pixel 6 Pro.
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