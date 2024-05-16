Google выпустила Android 15 Beta 2

Сегодня компания Google выпустила вторую бета-версию Android 15 — соответственно, Android 15 Beta 2 теперь доступна для смартфонов, планшетов и складных устройств от Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, Vivo и Xiaomi. Согласно графику выпуска от Google, следующая бета-версия должна появиться в июне, а финальная — в июле, после чего последует окончательный публичный релиз. Как и прежде, если вы хотите установить Android 15 Beta 2 на поддерживаемый смартфон, вам нужно просто зайти на официальный сайт и зарегистрироваться, после чего вы получите вторую бета-версию как обновление «по воздуху». Новинкой этой бета-версии является функция Private space или «Личное пространство», которая позволяет создавать отдельное пространство для хранения особенно важных приложений — это уже достаточно долгое время возможно на различных оболочках Android, а теперь функция будет и на чистой версии ОС.

Private space использует отдельный профиль пользователя, и когда он заблокирован, профиль приостанавливается, а приложения в нём больше не активны. Кроме того, медиафайлы, загруженные и созданные пользователем, а также аккаунты разделены между Private space и основным пространством. Вы можете использовать системное меню общего доступа и инструмент выбора фотографий, чтобы предоставлять приложениям доступ к контенту в обоих пространствах, но только когда Private space разблокирован. Кроме того, были внесены изменения для защиты от вредоносных фоновых приложений, которые могли менять права других приложений и предоставлять им больше полномочий.
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