Google выпустила Gemini на iPhone

В мире чат-ботов на базе искусственного интеллекта доступность играет ключевую роль — не просто так крупные компании стремятся создавать настольные и мобильные приложения для своих ботов, чтобы не только расширить их возможности, но и быть как можно ближе к пользователю, потому что не все хотят открывать сайты и искать там ответы на свои вопросы. Примером этого явления выступает новое приложение Gemini от Google для iPhone, которое незаметно появилось в App Store на этой неделе. Бесплатное приложение максимально оказалось максимально простым — это буквально окно чата и список ваших предыдущих бесед. Вы можете задавать вопросы боту текстом, голосом или через камеру, получая ответы в режиме реального времени. По сути, это аналог раздела Gemini в приложении Google или веб-версии сервиса.

Особенность приложения заключается в поддержке Gemini Live, более интерактивного режима общения, напоминающего голосовой режим ChatGPT. Эта функция была доступна на Android в течение нескольких недель, но теперь впервые появилась и для пользователей iPhone. При этом у Gemini есть ограничения на iPhone — чат-бот не может изменять настройки или взаимодействовать с другими приложениями, кроме Google-сервисов, что является его большим преимуществом. Например, вы можете попросить Gemini включить музыку, и он запустит YouTube Music, или проложить маршрут, и вас перенаправят в Google Maps. И, конечно, огромный бонус в том, что это приложение полностью бесплатное.